Помощь по Webmoney

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Завершен1 заявка157 просмотров

Нужно решить проблему - убрать лимиты с кошельков webmoney настроенных на основной сайт swapo.ru

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=194661714652 . Проблема заключается в том , что для того что бы  отключили лимиты , сайт нужно зарегистрировать в каталоге Мегасток , а данную тематику сайта зарегистрировать к сожалению нельзя. В данный момент в настройках мерчант вот такая картинка http://joxi.ru/J2b6e8Pu4olRE2 . только кошелёк B531123142556 - на "левом" сайте Playzo.ru  работает без лимитов http://joxi.ru/KAxne48f4RpG6m  (он специально создавался для получения аттестата продавца, аттестат то выдали, а лимит с основного сайта не убрали) .Все остальные кошельки остались с лимитами http://joxi.ru/VrwVo47uKawG6A  . Конкуренты как-то справились с этой задачей - убрали лимиты ...  https://goldmmo.ru/ ,  https://rpgcash.ru ,  http://www.fastcoins.ru/ . Возможно какое-то перенаправление  платежей на другой аккаунт, кошелёк .Знатокам  по работе с Вебмани буду рад , цена договорная... 

9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
5 дней
Исключительно данное задание Андрей выполнил хорошо . После чего предложил ему ещё выполнить некоторую работу, на что он согласился по финансам и по срокам , но сроки он конкретно сорвал и не доделал обещанное, жаль(((
Получил не самый лестный отзыв по выполненной задаче. В процессе у заказчика возникали все новые и новые задания, в какой то момент сотрудничество прекратили. С другой стороны все сделанное и оговоренное было своевременно и в полном объеме оплачено.

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benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад