Помощь по Webmoney

Нужно решить проблему - убрать лимиты с кошельков webmoney настроенных на основной сайт swapo.ru

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=194661714652 . Проблема заключается в том , что для того что бы отключили лимиты , сайт нужно зарегистрировать в каталоге Мегасток , а данную тематику сайта зарегистрировать к сожалению нельзя. В данный момент в настройках мерчант вот такая картинка http://joxi.ru/J2b6e8Pu4olRE2 . только кошелёк B531123142556 - на "левом" сайте Playzo.ru работает без лимитов http://joxi.ru/KAxne48f4RpG6m (он специально создавался для получения аттестата продавца, аттестат то выдали, а лимит с основного сайта не убрали) .Все остальные кошельки остались с лимитами http://joxi.ru/VrwVo47uKawG6A . Конкуренты как-то справились с этой задачей - убрали лимиты ... https://goldmmo.ru/ , https://rpgcash.ru , http://www.fastcoins.ru/ . Возможно какое-то перенаправление платежей на другой аккаунт, кошелёк .Знатокам по работе с Вебмани буду рад , цена договорная...