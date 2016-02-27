Модуль поиска для компонента Zoo (сайт на Joomla 3.4)

Есть сайт на Joomla 3.4. В нем реализован интернет-магазин на компоненте Zoo, а именно JBZoo. Нужен поиск по магазину (не по всему сайту), который будет располагаться в шапке сайта. Обычная строка для вводу. Поиск должен быть живым, т.е. результаты должны выводиться по мере введения символов. Искать нужно в названии товара (элемента) Zoo, а также в параметре JBPrice, в котором задан артикул, т.е. чтобы в поиск можно было ввести артикул товара и найти сам товар. Результаты поиска должны отображаться по мере введения символов, в них должно быть изображение товара, которое будет подтягиваться с элемента Zоо, название товара, его цена.

Можно переделать модуль AjaxSearch, или что-то подобное. Без разницы.

Пример: http://rozetka.com.ua/