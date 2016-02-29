Выгрузка прайсов из Inter Cars

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Закрыт2 заявки234 просмотра

Есть поставщик Inter Cars , который обновляет наличие и цену через свое приложение.

i_dbfs.7z - база товарів - товари та актуальні ціни "товары и цены".

i_sta.7z - актуальна наявність товарів (стан offline) "наличие на складах"

Нужна выгрузка прайс-листа в формате csv, следующего вида:

Название бренда, номер детали (артикула), наименование детали (артикула), цена, наличие.

ссылка:

http://www.intercars.com.ua/#/ajax_str.php?id=32

Желательно, чтобы у Вас было готовое решение.

9 лет назад
kozmenkoartur
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров