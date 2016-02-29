Нужно решить проблему - убрать лимиты с кошельков webmoney настроенных на основной сайт swapo.ru https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=194661714652 . Проблема заключается в том , что для того что бы отключили лимиты , сайт нужно зарегистрировать в каталоге Мегасток ...
Выгрузка прайсов из Inter Cars
Есть поставщик Inter Cars , который обновляет наличие и цену через свое приложение.
i_dbfs.7z - база товарів - товари та актуальні ціни "товары и цены".
i_sta.7z - актуальна наявність товарів (стан offline) "наличие на складах"
Нужна выгрузка прайс-листа в формате csv, следующего вида:
Название бренда, номер детали (артикула), наименование детали (артикула), цена, наличие.
ссылка:
http://www.intercars.com.ua/#/ajax_str.php?id=32
Желательно, чтобы у Вас было готовое решение.
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