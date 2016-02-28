Копирование кворков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Требуется копирование кворков с сайта http://goo.gl/oAGUFX немного изменив текст. оплата по 7-10 рублей за каждый. Нужно минимум 50-100

9 лет назад
guest_14561368851772
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров