Нужны парсеры на PHP

Добрый день.

Нужен программист для написания 4 простых парсеров на PHP.

Что парсим: сообщения.

Источники: m.vk.com, m.ok.ru, m.facebook.com, mobile.twitter.com

Входные данные: телефон/email/login, пароль, UserID, ServiceID (UserID, ServiceID, для авторизации на сайте учавствовать не будет).

После парсинга сообщений записываем данные в MySQL.

Возможна предоплата 50% (при условии что у Вас есть весомые гарантии)

P.S: в проекте обязательно пишем свой скайп для связи. желательно общение голосом (за пару минут можно рассказать больше, чем написать за 10-15 мин). Исполнитель будет выбран сегодня.