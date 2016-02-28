Написать Парсер товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Необходимо копировать информацию о продуктах с сайтов  - http://es.com.ua/, http://bergamo.ua/, http://oasis-gifts.com.ua/production, http://www.eney.com.ua/ и переносить  в интернет-магазины площадок etov.ua, prom.ua, в автоматическом режиме. Должна быть предусмотрена возможность изменения источника и приемника, а также просмотр товаров. На некотоырх выше перечисленных сайтах цены видны только после авторизации. Доступ к сайтам предоставляю.

9 лет назад
malin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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