Нужна интеграция платежного модуля на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Используя готовую документацию по API http://www.free-kassa.ru/docs/api.phpвам нужно сделать интеграцию готового платежного модуля для сайта http://lamiora.ru, на сайте продается контент в виде монет и в виде премиум статуса. Ваша задача интегрировать модуль и предоставить его копию файлов с вложенной инструкцией по его установке на новый домен.Я предоставляю полный доступ к хосту в корне системы есть установочный скрипт.

9 лет назад
ApostalOnline
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9 лет назад

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