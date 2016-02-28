Разработка сайта каталога на вордпресс под ключ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Доброго дня!

Нужно разработать сайт-каталог на вордпресс под ключ. (Если нет дизайнера, то бюджет на кодинг будет 150$)

Ссылка на ТЗ-https://docs.google.com/document/d/1W8q7S6KPXtMQqjHqReIH9c7Gv0Rx3VSsySL8Uq6nsSI/edit?usp=sharing

Бюджет: 300$

Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.

WordPress
9 лет назад
artlab_team
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Выгрузка прайсов из Inter Cars

    Есть поставщик Inter Cars , который обновляет наличие и цену через свое приложение. i_dbfs.7z - база товарів - товари та актуальні ціни "товары и цены". i_sta.7z - актуальна наявність товарів (стан offline) "наличие на складах" ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте

    Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте Скрипт - из промо XML должен брать, сохранять, выдавать  Любые XML предоставлю исполнителю после выбора. 1. Пояснение.  Имеются ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • CSGO Рулетка

    Доброго времени суток! Мне нужно сделать CSGO Рулетку со своим дизайном,на примере таких- csgohot.com csgoup.ru flashskins.com Хорошего дня!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работы по нескольким работающим проектам на Битрикс

    Необходимо выполнить работы по нескольким проектам на Битрикс.     Пишите вашу ставку часа и количество часов, которое можете выполнить в месяц  Ответы без стоимости буду удалять сразу же

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо перенести форум с системы ucoz

    1) Необходимо перенести форум с системы ucoz (postspon.ru/) на другой движок форума с полным сохранением структуры url, дизайна, пользователей и так далее во общем реализовать максимально полную копию форума на мой взгляд ipb3 подойдёт.  ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны парсеры на PHP

    $100

    Добрый день. Нужен программист для написания 4 простых парсеров на PHP. Что парсим: сообщения. Источники: m.vk.com, m.ok.ru, m.facebook.com, mobile.twitter.com Входные данные: телефон/email/login, пароль, UserID, ServiceID (UserID, ServiceID, для авторизации на сайте учавствовать не будет). ...

    Парсинг данныхMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайты – продажники, короткие.

    $200

    Нужны короткие лендинги под аудиторию заработка в интернета.  Позиционирование на средствах быстрого обогащения, нужен творческий подход, вам нужно придумать как завлечь клиента.  Можно что то черпать с чужих продажников но не копировать их.  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать Парсер товаров

    Необходимо копировать информацию о продуктах с сайтов  - http://es.com.ua/, http://bergamo.ua/, http://oasis-gifts.com.ua/production, http://www.eney.com.ua/ и переносить  в интернет-магазины площадок etov.ua, prom.ua, в автоматическом режиме. Должна быть предусмотрена возможность изменения источника и приемника, а также просмотр товаров. На ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад