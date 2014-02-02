Поиск

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок50 просмотров

Добрый день!

сайт Ulybkashar.ru

MODX Revolution 2.2.14-pl (traditional)

Задачи которые необходимо сделать.

1. Добавить поиск (автономный, то есть свой) искать должен по названию и артикулу, в точном или не точном совпадении.

2. Добавить поле для артикула в товаре.

3. Добавить путь к товару.

Сроки и цена вопроса?

MODX
9 лет назад
viktorlyap
Виктор 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров