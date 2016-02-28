Проблема с отображением таблиц в Wordpress

Установлена тема twentyten, проблема с отображением таблиц.

Таблицы часто заходят за пределы рамки (т.е. на сайдбар), иногда даже часть таблицы не видно.

Еще проблема с размещением фото справа или слева от таблицы. Фото ставится только сверху или снизу, но не сбоку.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.