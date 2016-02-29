Web-программист

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Закрыт10 заявок255 просмотров

Нужен Web-программист на разовую работу. Нужно работать с программой  Yii

На сайте нужно сделать изменения.

Yii
9 лет назад
fsdzsdf
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров