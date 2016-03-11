Кто работает с данными технологиями и имеет опыт. Оставьте ваши контакты я с Вами свяжусь. С Уважением, Владислав.
[Wordpress] отредактировать сайт.
Есть сайт: http://airweb.studio
- Нужно отредактировать раздел "Блог", чтобы при нажатии кнопки "посмотреть все записи", не отображалась сразу вся информация всех постов, только частично, и только потом по нажатию "читать полностью" раскрывалась информация.
- Сайт грузит раздел "Портфолио". Нужно сделать так, чтобы на главной было топ 10 работ (рейтинг работ обрабатывается плагином likeBTN, так что статистику как-то из него придется доставать), и была кнопка посмотреть все работы. И после нажатия "смотреть все работы" открывалась отдельная страница со всеми работами.
- Исправить менюшку слева. Когда переходишь на какую-то конкретную запись: http://airweb.studio/1222-2/ меню меняется, нужно сделать так чтоб она одинаково везде отображалась.
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