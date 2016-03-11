[Wordpress] отредактировать сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок147 просмотров

Есть сайт: http://airweb.studio

  • Нужно отредактировать раздел "Блог", чтобы при нажатии кнопки "посмотреть все записи", не отображалась сразу вся информация всех постов, только частично, и только потом по нажатию "читать полностью" раскрывалась информация.
  • Сайт грузит раздел "Портфолио". Нужно сделать так, чтобы на главной было топ 10 работ (рейтинг работ обрабатывается плагином likeBTN, так что статистику как-то из него придется доставать), и была кнопка посмотреть все работы. И после нажатия "смотреть все работы" открывалась отдельная страница со всеми работами.
  • Исправить менюшку слева. Когда переходишь на какую-то конкретную запись: http://airweb.studio/1222-2/ меню меняется, нужно сделать так чтоб она одинаково везде отображалась.
Нужен человек который будет знать что делать на все 100%. Людей из серии "ну я попытаюсь и т.д." прощу не беспокоить. 
WordPress
9 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Дмитрий отлично уловил суть задания. В процессе работы были добавлены доработки, с задачей справился. Отличный исполнитель! Рекомендую.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад