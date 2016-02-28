Кто работает с данными технологиями и имеет опыт. Оставьте ваши контакты я с Вами свяжусь. С Уважением, Владислав.
Разработка Wordpress шаблона
Нужен человек для натяжки HTML Bootstrap на WORDPRESS и создания функциональных шаблонов в связке с Visual Composer . Делать уже на готовом похожем шаблоне что не требует разработки полностью с нуля . Обязательно нормально знать HTML и CSS для исправления погрешностей при натяжке . Работа не разовая .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Суть вопроса такова, у меня есть канал на ютубе. Есть несколько сайтов, на которых я размещаю видео со своего канала. До сих пор мне приходилось делать это в ручную и это не есть удобно. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт: http://airweb.studio Нужно отредактировать раздел "Блог", чтобы при нажатии кнопки "посмотреть все записи", не отображалась сразу вся информация всех постов, только частично, и только потом по нажатию "читать полностью" раскрывалась информация.Сайт грузит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- Закрыт9 лет назад
Необходимо восстановить доступы к сайту в админку php bb.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищу програмиста для работы в программе Prestashop. 1. нужно поменять дизайн магазина. 2. Проверить работу модуля (не приходит извещение о покупке на Е-майл администратора) 3. Изменить дизайн баннера на лицевой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать Web-функционал для игрового проекта Minecraft. Техническое задание имеется, в общих чертах, система должна выглядеть модульной. К примеру: модуль Личного кабинета, Online магазина, Бан-Панели и тд . . . В принципе, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт облачного майнинга. Аналоги https://cldmine.com http://sv-miner.comЗакрыт9 лет назад
Установлена тема twentyten, проблема с отображением таблиц. Таблицы часто заходят за пределы рамки (т.е. на сайдбар), иногда даже часть таблицы не видно. Еще проблема с размещением фото справа или ...Закрыт9 лет назад