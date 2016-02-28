Разработка Wordpress шаблона

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Закрыт6 заявок123 просмотра

Нужен человек для натяжки HTML  Bootstrap на WORDPRESS и создания функциональных шаблонов  в связке с Visual Composer . Делать уже на готовом похожем шаблоне что не требует разработки полностью с нуля  .  Обязательно нормально знать HTML и CSS для исправления погрешностей при натяжке .   Работа не разовая . 

BootstrapCSSHTMLWordPress
9 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
44 минуты назад

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