Нужен Web-программист на разовую работу. Нужно работать с программой Yii На сайте нужно сделать изменения.
Реализовать идею на сайте с Цмс Wordpress
Необходимо реализовать идею на сайте/
Есть сайт отеля, на котором надо реализовать возможность бронировать мероприятия ( это дом услуги отеля). модуль или скрипт/
На нашем сайте после меню УСЛУГИ добавим меню КУДА ПОЙДЕМ! (и два подменю КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ)
Посетитель выбирает: нажимает, открывается страница для КУЛЬТУРНЫХ мероприятий сверху красивая картинка музея или театра под ней выбор дат ОТ ДО.
То же самое при выборе "бескультурные", только картинка соответственно с вечеринки или клуба и под ней выбор дат ОТ ДО.
Посетитель выбирает даты, нажимает поехали и переносится на страницу, где списком с мини картинкой идет перечисление мероприятий:
ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ:
МУЗЕЙ
...
ТЕАТР
...
КИНО
....
ВЫСТАВКА
...
КОНЦЕРТ
...
ДЛЯ ДЕТЕЙ
...
ДРУГОЕ
....
ДЛЯ "БЕСКУЛЬТУРНЫХ":
КЛУБЫ
....
КОНЦЕРТЫ
....
БАРЫ
....
РЕСТОРАНЫ
....
ДРУГОЕ
....
(все эти мероприятия я вручную мог чтоб менять и вносить и выбрать даты на которые показывать эти мероприятия)
+ к этому с другой стороны от модуля бронирования на главной странице новый модуль или форма с названием "Я в Питере! Куда пойдем..."
Даты и кнопка "Поехали!" при нажатии сначала выскакивают еще 2 кнопки с мини-картинками: КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ
При нажатии на кнопку посетитель переносится на страницу с информацией по его запросу:
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