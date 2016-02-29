Реализовать идею на сайте с Цмс Wordpress

Необходимо реализовать идею на сайте/

Есть сайт отеля, на котором надо реализовать возможность бронировать мероприятия ( это дом услуги отеля). модуль или скрипт/

На нашем сайте после меню УСЛУГИ добавим меню КУДА ПОЙДЕМ! (и два подменю КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ)

Посетитель выбирает: нажимает, открывается страница для КУЛЬТУРНЫХ мероприятий сверху красивая картинка музея или театра под ней выбор дат ОТ ДО.

То же самое при выборе "бескультурные", только картинка соответственно с вечеринки или клуба и под ней выбор дат ОТ ДО.

Посетитель выбирает даты, нажимает поехали и переносится на страницу, где списком с мини картинкой идет перечисление мероприятий:

ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ:

МУЗЕЙ

...

ТЕАТР

...

КИНО

....

ВЫСТАВКА

...

КОНЦЕРТ

...

ДЛЯ ДЕТЕЙ

...

ДРУГОЕ

....

ДЛЯ "БЕСКУЛЬТУРНЫХ":

КЛУБЫ

....

КОНЦЕРТЫ

....

БАРЫ

....

РЕСТОРАНЫ

....

ДРУГОЕ

....

(все эти мероприятия я вручную мог чтоб менять и вносить и выбрать даты на которые показывать эти мероприятия)

+ к этому с другой стороны от модуля бронирования на главной странице новый модуль или форма с названием "Я в Питере! Куда пойдем..."

Даты и кнопка "Поехали!" при нажатии сначала выскакивают еще 2 кнопки с мини-картинками: КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ

При нажатии на кнопку посетитель переносится на страницу с информацией по его запросу: