Реализовать идею на сайте с Цмс Wordpress

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Закрыт4 заявки117 просмотров

Необходимо реализовать идею на сайте/ 

Есть сайт отеля, на котором надо реализовать возможность бронировать мероприятия ( это дом услуги отеля). модуль или скрипт/

На нашем сайте после меню УСЛУГИ добавим меню КУДА ПОЙДЕМ! (и два подменю КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ)  

Посетитель выбирает: нажимает, открывается страница для КУЛЬТУРНЫХ мероприятий сверху красивая картинка музея или театра под ней выбор дат ОТ ДО. 

То же самое при выборе "бескультурные", только картинка соответственно с вечеринки или клуба и под ней выбор дат ОТ ДО. 

  

Посетитель выбирает даты, нажимает поехали и переносится на страницу, где списком с мини картинкой идет перечисление мероприятий: 

ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ:  

МУЗЕЙ 

... 

ТЕАТР 

... 

КИНО 

.... 

ВЫСТАВКА 

... 

КОНЦЕРТ 

... 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

... 

ДРУГОЕ 

.... 

  

ДЛЯ "БЕСКУЛЬТУРНЫХ": 

КЛУБЫ 

.... 

КОНЦЕРТЫ 

.... 

БАРЫ 

.... 

РЕСТОРАНЫ 

.... 

ДРУГОЕ 

.... 

  

(все эти мероприятия я вручную мог чтоб менять и вносить и выбрать даты на которые показывать эти мероприятия) 

  

+ к этому с другой стороны от модуля бронирования на главной странице новый модуль или форма с названием "Я в Питере! Куда пойдем..." 

Даты и кнопка "Поехали!" при нажатии сначала выскакивают еще 2 кнопки с мини-картинками: КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и "БЕСКУЛЬТУРНЫЕ" МЕРОПРИЯТИЯ 

При нажатии на кнопку посетитель переносится на страницу с информацией по его запросу:

WordPress
9 лет назад
Webleon7
Иван 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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