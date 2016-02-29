есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбирают
Разработать тарифы на php
Есть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboard
необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход)
серверный язык php
сть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboardнеобходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход) серверный язык phpПишите вопросы,уточнения.
Обновление #1 от 29 февраля в 16:55
http://robax.oblax.ru/ адрес проектаОбновление #2 от 29 февраля в 16:56
щас нету тарифов (точнее есть но он один ) допустим 300р(это с полным функционалом) мы хотим ввести новые тарифы для новых клиентов например 900р(ограниченый функционал) и 1500р (полный фунционал) все кто подключился до 29 февраля например так и остаются на 300р но на него больше нельзя перейти новые клиенты и новые виджеты оформляются на минимальную подписку в 900р с ограниченным функционалом, но могут перейти на полный изменив тариф самостоятельно
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