Написать скрипт генерации баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужен скрипт-генератор баннера на HTML+JS и небольшая админ панель. Более подробное ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/11HxjQXS4h9-RiHl7eNLdT76HoyEkyRJsGPYkAJ3U5tE/edit#

Просьба обязательно указывать сроки и стоимость разработки.

HTMLJavaScript
9 лет назад
vicemax
Максим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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