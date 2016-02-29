Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
Написать скрипт генерации баннера
Нужен скрипт-генератор баннера на HTML+JS и небольшая админ панель. Более подробное ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/11HxjQXS4h9-RiHl7eNLdT76HoyEkyRJsGPYkAJ3U5tE/edit#
Просьба обязательно указывать сроки и стоимость разработки.
Заявки фрилансеров
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