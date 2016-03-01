Сейчас заканчиваем интерактивный дизайн биржи на подобии fl.ru, нужно сделать программную часть этой биржи. Основная структура биржи похожа на структуру fl.ru (площадка для взаимодействие заказчика и исполнителя) Помимо программирования основной "лицевой" ...
Плеер видео с рекламой
Нужен плеер видео, в который можно встроить свою рекламу(текст и банер). Реклама должна вылазить через 10-15 сек, после нажатия на плей
Пример
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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