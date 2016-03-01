Плеер видео с рекламой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки90 просмотров

Нужен плеер видео, в который можно встроить свою рекламу(текст и банер). Реклама должна вылазить через 10-15 сек, после нажатия на плей

Пример

http://mykino.to/stream4/index.php?id=5065

9 лет назад
abdlov
Ахмет 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад