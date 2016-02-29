Написать аналогичный сервис

Аналог http://utext.rikuz.com

Но нужно чтобы можно было массово сравнивать уникальность текстов между собой (любое кол-во) и в результате выдавался отчет какие тексты с какими не уникальны и подсвечивались эти куски. Кол-во текстов может быть любое (до 1000). Размеры текстов также могут быть любыми (до 20 000 символов).