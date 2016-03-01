Сайт на платформе WordPress

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется web-программисты и web-дизайнер для создания сайта с нуля (CMS Wordpress + встроенный модуль / Python, Java) 

1) Вёрстка

2) Плагины 

3) Написание Тем

4) Виджеты

Бюджет 80000 руб.   

Работа в команде. Понимающее руководством проектом. Исполнение по ТЗ. Бюджет. Цена цена с исполнителем договорная. Разговариваем, смотрим, договариваемся, трудимся )).

JavaPythonWordPress
9 лет назад
Olstreen
61 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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