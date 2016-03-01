Сейчас заканчиваем интерактивный дизайн биржи на подобии fl.ru, нужно сделать программную часть этой биржи. Основная структура биржи похожа на структуру fl.ru (площадка для взаимодействие заказчика и исполнителя) Помимо программирования основной "лицевой" ...
Сайт на платформе WordPress
Требуется web-программисты и web-дизайнер для создания сайта с нуля (CMS Wordpress + встроенный модуль / Python, Java)
1) Вёрстка
2) Плагины
3) Написание Тем
4) Виджеты
Бюджет 80000 руб.
Работа в команде. Понимающее руководством проектом. Исполнение по ТЗ. Бюджет. Цена цена с исполнителем договорная. Разговариваем, смотрим, договариваемся, трудимся )).
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