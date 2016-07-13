Разработка системы "Онлайн-консультант"

Требуется разработка системы онлайн-консультирования для посетителей сайтов в части "сборки вопросов". Образцы можно посмотреть на: jivosite.ru, siteheart.com, livetex.ru, redhelper.ru, onlinesaler.ru (полный их функционал нам не требуется, в основном нужна только основная функция приема и передачи сообщений).

Вкратце: Клиент на нашем сайте в своем рабочем кабинете настраивает внешний вид виджета (цвет, размер) и получает его js код, который устанавливает на своем сайте. При заходе посетителя на сайт клиента, ему показывается всплывающий виджет, инициирующий чат с посетителем. Посетитель вводит в чате текст, который пересылается на наш сервер и записываются в БД для последующей обработки, посетителю выдается несколько последовательных сообщений по определенному сценарию, могут быть заданы дополнительные вопросы.

Если я правильно понимаю, разработка требует использования comet сервера, можно не разрабатывать его с нуля, а использовать сторонний сервис по api.

Подробное ТЗ будет разрабатываться с исполнителем. В дальнейшем потребуется сопровождение и расширение функционала.