Парсер нових лотов на аукционе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Вітаю.

Необідно розробити граббер нових лотів на https://setam.net.ua/neruhomist

Потрібно перевіряти наявність нових лотів кожні Х хв., надсилати результати (інформацію про лоти) на ел. скриньку.

З підтримкою фільтра.

Реально таке зробити? Можете оцінити? Дякую. 

9 лет назад
natans
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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