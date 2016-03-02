Доработка сайта

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок155 просмотров

есть небольшой сайт на wordpress

нужно настроить на нем показ рекламы google adsense

WordPress
9 лет назад
Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Uden
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Uden
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад