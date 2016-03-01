На framework yii2 создать скрипт фильтр отсева людей

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Добрый день,создайте скрипт для фильтра подписчиков, что-бы  люди которые переводят подписчиков, удалялись с сайта. 

Сайт работает через Вконтакте.  

Код сайта понятный,создавали знающие люди 

Yii
9 лет назад
airgit11
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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