Парсинг контактов в Великобритании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки82 просмотра

Собрать в одном excel файле данные о 3000 мелких и средних B2B компаний Великобритании.

Для каждой компании должны присутствовать:

- Название компании

- Веб-сайт

- Телефон

- Адрес электронной почты для связи

Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. Не должно быть уже закрывшихся компаний или несуществующих.

9 лет назад
michaelamocrm
Михаил 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров