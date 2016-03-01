Парсинг контактов в Великобритании

Собрать в одном excel файле данные о 3000 мелких и средних B2B компаний Великобритании.

Для каждой компании должны присутствовать:

- Название компании

- Веб-сайт

- Телефон

- Адрес электронной почты для связи

Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. Не должно быть уже закрывшихся компаний или несуществующих.