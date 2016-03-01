Реализовать скрипт для сокрытия текста через заданное время

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок108 просмотров

Необходимо скрыть текст через заданный промежуток времени. Сложность реализации в том, что данный скрипт необходимо прописать в html-файле, который загружается на сайт через iframe средствами js (обычный/стандартный вариант не пройдет - он не срабатывает).

Сроки - не горят. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки работоспособности кода на карту сбера, Яденьги или R-webmany.

HTMLJavaScript
9 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$3
1 день
Оперативное решение поставленной задачи. Выполнение - ранее заявленных сроков. Адекватный ценник. Был рад сотрудничеству.
Мгновенная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад