Нужно поменять логику импорта товаров в стандартном модуле. Суть: в магазине использую один товар - один уникальный артикул = хочу поэтому полю проходить идентификацию товара! Цель: при импорте в стандартном модуле товаров csv ...
Реализовать скрипт для сокрытия текста через заданное время
Необходимо скрыть текст через заданный промежуток времени. Сложность реализации в том, что данный скрипт необходимо прописать в html-файле, который загружается на сайт через iframe средствами js (обычный/стандартный вариант не пройдет - он не срабатывает).
Сроки - не горят. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки работоспособности кода на карту сбера, Яденьги или R-webmany.
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