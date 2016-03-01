Реализовать скрипт для сокрытия текста через заданное время

Необходимо скрыть текст через заданный промежуток времени. Сложность реализации в том, что данный скрипт необходимо прописать в html-файле, который загружается на сайт через iframe средствами js (обычный/стандартный вариант не пройдет - он не срабатывает).

Сроки - не горят. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки работоспособности кода на карту сбера, Яденьги или R-webmany.