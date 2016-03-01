Shop-script 6 - доработка стандартного модуля "Импорт товаров из CSV"

Нужно поменять логику импорта товаров в стандартном модуле.

Суть: в магазине использую один товар - один уникальный артикул = хочу поэтому полю проходить идентификацию товара!

Цель: при импорте в стандартном модуле товаров csv файлом состоящим из 3-х колонок (артикул; цена; кол-во) нужно сделать так чтобы:

- при нахождении уникального артикула, товар добавлялся как "новый товар"

В настоящий момент "по умолчанию" логика сделана так, что если находится артикул который уже есть в базе то у такого товара обновляется цена, кол-во и тд.

А если находится "уникальный артикул" ТОЛЬКО обозначается то, что у вас есть новые товары, НО ТАКОЙ ТОВАР НЕ ДОБАВИТСЯ в базу без колонки "наименование".