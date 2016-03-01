Собрать в одном excel файле данные о 3000 мелких и средних B2B компаний Великобритании. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты ...
Shop-script 6 - доработка стандартного модуля "Импорт товаров из CSV"
Нужно поменять логику импорта товаров в стандартном модуле.
Суть: в магазине использую один товар - один уникальный артикул = хочу поэтому полю проходить идентификацию товара!
Цель: при импорте в стандартном модуле товаров csv файлом состоящим из 3-х колонок (артикул; цена; кол-во) нужно сделать так чтобы:
- при нахождении уникального артикула, товар добавлялся как "новый товар"
В настоящий момент "по умолчанию" логика сделана так, что если находится артикул который уже есть в базе то у такого товара обновляется цена, кол-во и тд.
А если находится "уникальный артикул" ТОЛЬКО обозначается то, что у вас есть новые товары, НО ТАКОЙ ТОВАР НЕ ДОБАВИТСЯ в базу без колонки "наименование".
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