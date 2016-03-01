Like unlike vk скрипт

Интересует скрипт, который будет надоедать уведомлениями (лайки) определенного пользователя vk.com.

как я вижу. залил скрипт на сервер. ввел ID или никнейм..нажал кнопку старт и человека просто атакует like функция))

далее скрипт начинает делать следующее

- лайкает фотку. потом делает unlike потом снова лайкает и так до бесконечности.

- лайкает что угодно.. лишь бы вылетало пользователю уведомление. затем снова анлайк и снова лайк и анлайк и т.д..

Таким образом у человека вылетают сообщения уведомления и звуковые оповещения.

но есть одно но! насколько я видел у них в ВК блокируются повторные действия. какая-то минимальная защита стоит от этого.

можно использовать разные аккуанты.

в люблм случае, лучше конечно когда 1. но можно и акков прикупить.

это нужно иметь ввиду и чтобы скрипт переключался между акками если их больше 1 и между функциями..может разные фотки лайкать, разные посты и т.д..чтобы не повторялись действия и потом по кругу. чтобы не было покоя от лайков.

скрипт может работать через API вконтакте или както. не знаю. главное чтобы отследить было потом нельзя кто всем этим занимается..сами понимаете почему))