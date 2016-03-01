PHP скрипт для API Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Нужно написать скрипт для crona, который будет запускаться каждый час и записывать следующие данные.

Логин=>array(

    кампания, тек. ср цена клика(стратегия везде одинаковая)  дата, время, регион=>array(

        ПоказыКликиCTR (%)Расход всего, у.е.Ср. цена клика, у.е.Глубина (стр.)КонверсииКонверсия (%)Цена цели, у.е - как в интерфейсе статистики директа)

Регионы - из статистики по регионам Директа внутри кампании.

В аккаунте логинов всего 3, около 400кампаний. Скрипт должен учитывать требования правил ЯндексАПИ по экономии баллов и ведению логов и пр.

PHP
9 лет назад
erazers
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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