Доработки на самописном сайте.

Доброе времени суток,

Имеется портал который я разрабатывал для внутреннего использования в предприятии.

Проект почти готов, нужно доработать под конкретные задачи модули, рук не хватает, нужна так сказать помощь и сотрудничество.

Портал писался самописным методом, без использовании паттернов и т.д.

технические особенности

- есть интеграция LDAP

Ваша задача:

1. Создать модуль "план мероприятий"

Мероприятие - это возможность пользователя создать на указанный день мероприятие и добавить участников, участникам приходит в виде оповещение приглашение, где он может отказаться/принять, если отказаться то указать причину.

После завершении мероприятии автор может изменить статус на завершить, после приложить к этому мероприятию файл(звук,текст,фото,видео) протокол собрания.

2. Если 1 модуль сделаете как надо - будем сотрудничать дальше...