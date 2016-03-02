Доработки сайта Modx

Задачи по сайту на MODX.

1. Обновление CMS, плагинов. На менее скомпрометированные.

2. Доработка фильтров (сортировки). В данный момент фильтр работает по всем разделам каталога одновременно, учитывая обилие самих параметров фильтрации - хочу разделить фильтр на разделы.

3. Добавить кнопку "вверх".

4. Изменить принцип вывода количества товаров на странице (по 10-20-50-все ит.д.)

5. Интегрировать скидку при введении "кода"-пароля на странице заказа.

6. В теории - требуется учет остатков товара на складе. Если возможна реализация в разумном бюджете и в разумные сроки. Думаю, костыль, т.к. готовых решений не нашел.

7. Мелочи, типа проверки заполнения полей форм заказа и т.д.

Примерный бюджет и срок выполнения заказа хорошо представляю.

Оплата возможна по факту, в том числе поэтапно (сделал одну задачу из списка - получил оплату), WMR-ЯД-Сбер-Киви-прочее.

Есть массив задач по другим проектам, на текущий момент до 200 человекочасов в совокупности.