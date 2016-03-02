Парсинг товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок128 просмотров

Добрый день!

Нужен парсинг товаров с атрибутами с сайта донора. Привести все в табличный вид по столбцам (артикул, наименование, производитель, цена, и т.д.). Формат xls или csv. Примерное количество 4000-5000 товаров.

Цену указывайте за 1 товар, т.к. общее количество будет известно после выполнения работы. И, желательно, в рублях РФ, а не в тугриках американских.

9 лет назад
morozzz16
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vkalach
57 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
Сложно подобрать слова восхищения профессионализмом Владимира! Обратился утром с непростым заданием и уже вечером все было готово. А главное, выполнено все на самом высоком уровне. Очень приятный и адекватный человек. Всем рекомендую!
четкая постановка задачи. быстрая оплата. приятное общение. всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

vkalach
57 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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