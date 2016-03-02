Нужно написать скрипт для crona, который будет запускаться каждый час и записывать следующие данные. Логин=>array( кампания, тек. ср цена клика(стратегия везде одинаковая) дата, время, регион=>array( ...
Парсинг товаров
Добрый день!
Нужен парсинг товаров с атрибутами с сайта донора. Привести все в табличный вид по столбцам (артикул, наименование, производитель, цена, и т.д.). Формат xls или csv. Примерное количество 4000-5000 товаров.
Цену указывайте за 1 товар, т.к. общее количество будет известно после выполнения работы. И, желательно, в рублях РФ, а не в тугриках американских.
Выбранный исполнитель
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