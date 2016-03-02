Добрый день!

Нужен парсинг товаров с атрибутами с сайта донора. Привести все в табличный вид по столбцам (артикул, наименование, производитель, цена, и т.д.). Формат xls или csv. Примерное количество 4000-5000 товаров.

Цену указывайте за 1 товар, т.к. общее количество будет известно после выполнения работы. И, желательно, в рублях РФ, а не в тугриках американских.