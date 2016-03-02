Разработка всплывающего окна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

На сайте (и-нет магазин на Опенкарте) требуется реализовать окно по выбору тканей для дивана.

Образец окна здесь: http://mnogomeb.ru/products/divan-krovat-chester-1726349/

Нужна от вас стоимость и сроки.

Opencart
9 лет назад
gluhovarts
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров