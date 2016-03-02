Сделать из html-версии модуль для Joomla! 3.4.5

Раньше был html калькулятор на calccreator.com, надо его оформить в виде модуля для джумлы.

Что нужно от калькулятора:

1. дизайн в фирменном стиле (на свое усмотрение, фон добавить, рамочку – обсудим)

2. корректно переверстать для использования на любых устройствах без привязки к calccreator.com (щас джумла адаптивна)

3. возможность вносить изменения в цветовую гамму внешнего вида через joomla

4. возможность вносить изменения в расчётную формулу через joomla

5. возможность вносить изменения в заголовок и текстовые поля через joomla.

Функционал калькулятора: https://yadi.sk/d/Qo8s6PuFpqdmk

Пишите ваши цены и сроки, хотя бы примерные.