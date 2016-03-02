Необходимо оценить стоимость выполнения работ на сайте. Реализован на Django. Суть сайта - каталог компаний + их обсуждение (отзывы). Задачи относительно простые, к примеру: - настроить отображение ...
Сделать из html-версии модуль для Joomla! 3.4.5
Раньше был html калькулятор на calccreator.com, надо его оформить в виде модуля для джумлы.
Что нужно от калькулятора:
1. дизайн в фирменном стиле (на свое усмотрение, фон добавить, рамочку – обсудим)
2. корректно переверстать для использования на любых устройствах без привязки к calccreator.com (щас джумла адаптивна)
3. возможность вносить изменения в цветовую гамму внешнего вида через joomla
4. возможность вносить изменения в расчётную формулу через joomla
5. возможность вносить изменения в заголовок и текстовые поля через joomla.
Функционал калькулятора: https://yadi.sk/d/Qo8s6PuFpqdmk
Пишите ваши цены и сроки, хотя бы примерные.
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