Сделать из html-версии модуль для Joomla! 3.4.5

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Раньше был html калькулятор на calccreator.com, надо его оформить в виде модуля для джумлы. 

Что нужно от калькулятора: 

1. дизайн в фирменном стиле (на свое усмотрение, фон добавить, рамочку – обсудим) 

2. корректно переверстать для использования на любых устройствах без привязки к calccreator.com  (щас джумла адаптивна) 

3. возможность вносить изменения в цветовую гамму внешнего вида через joomla 

4. возможность вносить изменения в расчётную формулу через joomla 

5. возможность вносить изменения в заголовок и текстовые поля через joomla. 

Функционал калькулятора: https://yadi.sk/d/Qo8s6PuFpqdmk

Пишите ваши цены и сроки, хотя бы примерные.

HTMLJoomla
9 лет назад
alexsarok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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