Восстановить работоспособность сайта, Bitrix.

Сайт примитивный, простой. Вомзожно, чо-то поломалось после инфекции хостинга вирусами. Возможно - при последовавшем переносе на другой хостинг.

Проявлялось в том, что на экране вместо сайта было пару строк ошибок php, сейчас вообще пустой экран.

Решение задачи для спеца по битриксу, как я подозреваю, составит 5 минут :)

Оплата ЯД-WMR-Киви-etc..., плюс хороший отзыв.

Есть другие проекты и задачи на других CMS.

UPD.

Warning: require_once(/home/u7194e4e/domains/***/public_html/bitrix/modules/main/include/include.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u7194e4e/domains/***/public_html/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php on line 14

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/u7194e4e/domains/***/public_html/bitrix/modules/main/include/include.php' (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') in /home/u7194e4e/domains/***/public_html/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php on line 14