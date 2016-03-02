Шлюз для интеграции систем через Web-сервер.

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Закрытнет заявок85 просмотров

День добрый!

Хочу редложить на рассмотрение проект (прикрепил).

Проект и нестандартный и требует высокой квалификации в разных областях.

Интересен ли он Вам?

9 лет назад
black4weblancer
Алексей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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