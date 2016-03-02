PHP DOMDocument DomXPath парсер страницы

Нужно:

1. доработать предоставленный файл парсера до рабочего состояния.

2. это парсер описаний товаров для сайта www.sony.ru/ на основе DOMDocument DomXPath.

3. без использования фреймфорков.

Смысл работы: взять описание товара и в максимально приближенном виде разместить в интернет магазине.

Типичная страница товара: www.sony.ru/electronics/t...

Парсер должен взять в html следующие блоки и поместить их в переменные:

$product_s_desc =

...

...

$product_desc =

... блоки 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 без обработки со всеми внутренностями

взять все внутренние картинки и блоки

из (обычно по одной) и поместить в переменную $imgs для дальнейшей обработки.

Файлы парсера передаются заказчику в не зашифрованном виде, для дальнейшего использования.

Срок 2 день.