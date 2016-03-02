PHP DOMDocument DomXPath парсер страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно:  

1. доработать предоставленный файл  парсера до рабочего состояния. 

2. это парсер описаний товаров для сайта www.sony.ru/ на основе DOMDocument DomXPath. 

3. без использования фреймфорков.  

Смысл работы: взять описание товара и в максимально приближенном виде разместить в интернет магазине. 

Типичная страница товара: www.sony.ru/electronics/t... 

Парсер должен взять в html следующие блоки и поместить их в переменные: 

$product_s_desc =  

 

...

 

 

...

 

$product_desc =    

 

... блоки  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 без обработки со всеми внутренностями 

взять все внутренние картинки и блоки

из (обычно по одной) и поместить в переменную $imgs для дальнейшей обработки. 

Файлы парсера передаются заказчику в не зашифрованном виде, для дальнейшего использования.  

Срок 2 день.

HTMLPHP
9 лет назад
Myster
Марат 
54 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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