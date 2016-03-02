Создание на сайте бонусной системы с промокодами

Есть сайт по типу интернет-магазина с очень малораспространенной CMS, так что можно считать её самописной думаю.

Сайт расположен на выделенном сервере (полный доступ) и сделан с использованием следующего: CentOs 6.5; PHP 5.3.3, шаблонизатор Smarty, MySQL, Apache 2.2., GD2 2.0, HTML, CSS, чистый JavaScript, JSON, AJAX, Jquery, OpenSSL, почтовик Postfix.

ВСЯ вёрстка (HTML+CSS+JS) для данного проекта УЖЕ ГОТОВА. Но если в процессе будет требоваться что-то сделать в этом плане, то сделаю оперативно.

На сайте уже есть одна бонусная система с промокодами, по ней пользователь вводит промокод при регистрации или после неё из своего ЛК и получает определенный подарок.

Необходимо сделать еще одну бонусную систему, но с бонусными рублями и скидками.

Напишу, что надо будет сделать по пунктам. Напишу только основные моменты:

- создать бонусный баланс (бонусные рубли)

- создать систему промокодов, по которой это баланс будет пополняться

- промокоды можно указывать как уже действующим пользователям (в своём ЛК или во время покупки), так и новым (при регистрации). При создании промоакции делается выбор в пользу одного или другого.

- функционал создания новой промоакции должен иметь систему фильтров, указывающих для кого она будет действовать:

- для зарегистрированных/не зарегистрированных пользователей;

- если для зарегистрированных, то допфильтры (когда заходили последний раз, покупали ранее что-то или нет, использовали ранее подобные промокоды или нет, ну и так далее)

- возможность отправки выбранным пользователям письма. Текст письма указывается при создании промоакции.

- создать в ЛК пользователей таблицу отчетов, чтобы они могли зайти и посмотреть историю своих операций по пополнению баланса, покупкам, использованным промокодам. Сама таблица уже готова, надо сделать её заполнение нужной инфо.

- при создании промоакции предусмотреть перечень всплывающих ошибок, если автор промоакции что-то сделал не так, например не заполнил обязательный пункт. Список ошибок уже есть, как и то, при каких условиях они должны срабатывать. Всплывающее окно для их показа готово.

- также система ошибок должна быть для пользователей, например, если они вводят неверный или просроченный промокод. Здесь тоже все ошибки готовы.

Ну и так далее. Думаю, все понимают, что такое бонусная система. Понятно, что она у всех разная, но общий принцип один.

Данное ТЗ описывает только общие моменты и служит для того, чтобы выбрать специалиста.

После выбора будет создано более подробное ТЗ. Что касается оплаты, то тут всё верно, 20000руб. – это то, что я могу потратить на данный проект.