Джумла 2.5. Виртуалмарт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Реализовать возможность вывода акционной стоимости.

Создать возможность давать процент скидки и выводить на сайте старая перечеркнутая цена.

Joomla
9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров