Нужен парсер фото со страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок170 просмотров

Нужен обработчик, который позволит обработать на входе эксель или xml с URL карточек товаров, и на выходе получить этот же документ с еще одним свойством URL фото товара. Интересует возможность написания срок и цена.

9 лет назад
Aristokrat
Святослав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров