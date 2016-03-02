База данных и сайт доделка

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Закрыт3 заявки167 просмотров

Есть проект базы данных с сайтом 

программист потерялся..... 

Есть необходимость в адекватном программисте для поддержки проекта 

Интересует долгосрочная работа по адекватным ценам!! 

www.migts.ru 

сайт написан на Lavarel фреймворке 

БД стандартно mysql

MySQL
9 лет назад
airgit11
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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