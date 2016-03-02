Необходимо улучшить Поиск по сайту на платформе Wordpress

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Закрыт2 заявки128 просмотров

 

1. Форма Поиска и его размещение на сайте.

 

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2. Вывод и подсветка результатов Поиска.

 

Поиск осуществляется только по записям (новостям, постам) блога. Соответственно, исключаемПоиск информации по страницам WP.

 

Поиск ведется по ключевым словам,а не по точному совпадению слов(а)! К примеру, если мы задаем в Поиске слово «банк»,

то Поиск должен вывести результаты всех найденных слов, в которых имеется

данное слово: «банк», «Приватбанк», «Сбербанк» и т.д.

 

Найденное слово (слова) выводитсянаподобие Поиска на сайте ord-ua.com или т.п. (скриншот прилагается). Т.е.,в левой колонке – название статьи (записи блога), в правой – часть записи с

найденным словом. Диапазон текста (выдержка из статьи) рядом с найденным словом

в пределах 1 (одного) предложения.Искомое слово, например, «Приватбанк», может попадаться десятки раз в одной

записи, значит, необходим вывод абсолютно всех результатов найденного слова во

всех предложениях конкретной записи.

 

Вывод найденного в Поиске слова(названия или ФИО) подсвечивается (отображается) красным подчеркнутым жирным шрифтом (red).

 

Упорядочивание вывода результатов Поиска – по дате (от самойсвежей записи).

 

Пагинация Поиска – по 10 постов.

3. Переход к найденному слову в Записи.

 

При нажатии на найденное слово –осуществляется переход к точномуместу положения слова в тексте конкретной записи и, обязательно, в другом окне. 

WordPress
9 лет назад
OleksiiZP
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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