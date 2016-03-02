Реализовать возможность вывода акционной стоимости. Создать возможность давать процент скидки и выводить на сайте старая перечеркнутая цена.
Необходимо улучшить Поиск по сайту на платформе Wordpress
1. Форма Поиска и его размещение на сайте.
[table]
2. Вывод и подсветка результатов Поиска.
Поиск осуществляется только по записям (новостям, постам) блога. Соответственно, исключаемПоиск информации по страницам WP.
Поиск ведется по ключевым словам,а не по точному совпадению слов(а)! К примеру, если мы задаем в Поиске слово «банк»,
то Поиск должен вывести результаты всех найденных слов, в которых имеется
данное слово: «банк», «Приватбанк», «Сбербанк» и т.д.
Найденное слово (слова) выводитсянаподобие Поиска на сайте ord-ua.com или т.п. (скриншот прилагается). Т.е.,в левой колонке – название статьи (записи блога), в правой – часть записи с
найденным словом. Диапазон текста (выдержка из статьи) рядом с найденным словом
– в пределах 1 (одного) предложения.Искомое слово, например, «Приватбанк», может попадаться десятки раз в одной
записи, значит, необходим вывод абсолютно всех результатов найденного слова во
всех предложениях конкретной записи.
Вывод найденного в Поиске слова(названия или ФИО) подсвечивается (отображается) красным подчеркнутым жирным шрифтом (red).
Упорядочивание вывода результатов Поиска – по дате (от самойсвежей записи).
Пагинация Поиска – по 10 постов.
3. Переход к найденному слову в Записи.
При нажатии на найденное слово –осуществляется переход к точномуместу положения слова в тексте конкретной записи и, обязательно, в другом окне.
Заявки фрилансеров
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