Сделать фильтр поиска провайдеров и тарифов домашнего интернета и ТВ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Сделать фильтр поиска провайдеров и тарифов домашнего интернета и ТВ. Подробности в личку!

9 лет назад
guest_14473984962663
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$120
2 дня
Все сделано четко, спасибо за работу!
Ответственный заказчик. Всегда на связи. Задания как всегда четкое и понятное. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад