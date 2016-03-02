Php программист

Господа, внимание!

Вакансия только для резидентов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ищем внимательного, ответственного, пунктуального, порядочного специалиста на постоянную, удаленную работу.

php, mysql, html 5, JS.

Умение работать с чужим кодом ОБЯЗАТЕЛЬНО ! За каждым из принятых сотрудников будет закреплен проект, который вам предстоит вести.

Среди наших клиентов интернет магазины, личные сайты, публичные и личные сервисы (файлообменники, каталоги, онлайн редакторы, т.д., т.п.) из Европы, Америки и Азии.

Задачи от работодателей будут поступать через трекер систему, руководить вашей работой будет специалист по соответствующему проекту или региону.

Внимание!

Соискателям предстоит ряд проверок, среди которые компетентность, общественный статус, репутация.

Предупреждаем открыто! Будем обращаться в соответствующие органы указанных стран для получения о вас информации.

Спасибо за отклики.