Внести правки на сайт и установить цели метрики

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Завершен1 заявка125 просмотров

Сайт простой, на простой cms Sapid. Нужно переделать форму отзывов в форму заявки (чтобы уходило на почту) и поставить цель метрики на кнопку отправки заявки. Еще надо поставить цель на номер телефона в шапке, футере и в контактах и подмену номера соответсвенно сделать для этого.

Пишите примерную цену или точную и сроки.

9 лет назад
Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличный программист и человек)
Хороший заказчик. Всегда на связи, быстро проверяет и оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад