Внести правки на сайт и установить цели метрики

Сайт простой, на простой cms Sapid. Нужно переделать форму отзывов в форму заявки (чтобы уходило на почту) и поставить цель метрики на кнопку отправки заявки. Еще надо поставить цель на номер телефона в шапке, футере и в контактах и подмену номера соответсвенно сделать для этого.

Пишите примерную цену или точную и сроки.