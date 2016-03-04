Нужно доделать сайт на Joomla

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Нужно доделать сайт на Joomla. 

Сайт можно посмотреть здесь http://goo.gl/s9HMAs

ТЗ в приложении

Макеты

https://yadi.sk/d/WLZM4xyxp8PbV 

Напишите сроки и цену

Так же необходимо указать как будет сделан раздел "проекты", так как он имеет свои особенности.

Joomla
9 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров