Скрипт для автоматического постинга в группу ВКонтакте из RSS

Всем привет!

Нужен скрипт, который будет собирать из указанных лент RSS посты и публиковать их в группу во ВКонтакте. Лент RSS может быть много, группа только одна.

Алгоритм скрипта:

1. Скрипт запускается в cron раз в N часов

2. Проверяет наличие постов в RSS между временем последнего запуска скрипта и текущим временем

3. Если нашлись новые посты — по очереди с промежутком в 5 минут публикует посты в группу

4. После публикации всех постов отправляет мне письмо на почту с маркированным список опубликованных постов

5. Завершает свою работу и отмечает где-то во временном файле дату последнего запуска скрипта

Публикуем по следующему формату:

Новый пост о WordPress: [Название поста из ленты]

Описание из поля description RSS-ленты

Подробнее: [Ссылка на пост]

Требования к скрипту:

Соблюдение Programming Style Guides выбранного вами языка.

Реализация на Ruby/PHP/Python в порядке приоритетов, указывайте в заявке ваш язык.

Перед приёмкой хотелось бы увидеть его в действии на вашем сервере. Если нет — дам свой.