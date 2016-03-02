Необходимо проверить актуальность и точность методов API бирж криптовалют из таблицы в приложении. Так же проверить новые методы и добавить из описание. Добавить в описание ссылки на описания на сайтах бирж. ...
Скрипт для автоматического постинга в группу ВКонтакте из RSS
Всем привет!
Нужен скрипт, который будет собирать из указанных лент RSS посты и публиковать их в группу во ВКонтакте. Лент RSS может быть много, группа только одна.
Алгоритм скрипта:
1. Скрипт запускается в cron раз в N часов
2. Проверяет наличие постов в RSS между временем последнего запуска скрипта и текущим временем
3. Если нашлись новые посты — по очереди с промежутком в 5 минут публикует посты в группу
4. После публикации всех постов отправляет мне письмо на почту с маркированным список опубликованных постов
5. Завершает свою работу и отмечает где-то во временном файле дату последнего запуска скрипта
Публикуем по следующему формату:
Новый пост о WordPress: [Название поста из ленты]
Описание из поля description RSS-ленты
Подробнее: [Ссылка на пост]
Требования к скрипту:
Соблюдение Programming Style Guides выбранного вами языка.
Реализация на Ruby/PHP/Python в порядке приоритетов, указывайте в заявке ваш язык.
Перед приёмкой хотелось бы увидеть его в действии на вашем сервере. Если нет — дам свой.
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