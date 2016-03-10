Cкрипт, управляющий видимостью двух дивов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка93 просмотра

Всем привет. Небходимо написать скрипт, управляющий видимостью двух дивов, в зависимости от содержания первого дива.

9 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественную и оперативную работу.
Отличный заказчик. Сотрудничеством я доволен. Правда были трудности с WebMoney. Оплата была произведена только через 2 дня. Но когда трудности были улажены, вместо оговореных $5 было оплачено $8. А это о многом говорит. Рекомендую как очень надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

DimaGashko
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад