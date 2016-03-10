Cкрипт, управляющий видимостью двух дивов.

Отличный заказчик. Сотрудничеством я доволен. Правда были трудности с WebMoney. Оплата была произведена только через 2 дня. Но когда трудности были улажены, вместо оговореных $5 было оплачено $8. А это о многом говорит. Рекомендую как очень надежного заказчика!