сделать вывод на сайт, выбор авто и тд, для тех кто уже работал с текдоком.
Доработка landing page
Добрый день!
Требуется доработать уже существующий сайт (Landing page).
Описание ТЗ:
1. Привязать все формы обратной связи на сайте к email (что бы запросы клиентов приходили на email с указанной информацией).
2. Создать всплывающее окно уведомления об отправке запроса, после отправки запроса на сайте через все формы обратной связи
3. Упорядочить разделы сайта
4. Правильно настроить адаптацию сайта под планшеты и телефоны
5. Убрать разделительные линии под каждым разделом и создать новый
6. Разработать новый дизайн раздела "Контакты"
7. Настроить счетчик-намотчик «О нас в цифрах».
Счетчик раздела срабатывает сразу, как открывается сайт, нужно сделать так, что бы он срабатывал только тогда, когда человек доходит до данного раздела.
P/S: сайт на Bitrix.
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