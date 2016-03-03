Доработка сайта WordPress

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Завершен4 заявки162 просмотра

Доработка сайта WordPress  

1) проблему нужно решить http://footbaleague.ru/foto/

нажмите на видео и оно переходит на http://mfseries(.)md/video/ а должно оставатся на http://footbaleague(.)ru/video и видео заливатся на сайте основном 

2) http://joxi.ru/J2b6Z0F4vR7D26 есть таблица турнира нужно сделать так чтобы в будушем можно было сделать в 3 круга т.е. получяется сейчас таблица отображает результаты на 1 круг а нужно будет сделать чтобы 3 жду от вас вариантов 

от вас сроки и бюджет 

WordPress
9 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Очень понравился серьезный подход к моему проекту, внимательность к мелочам. Я наконец отдохнул от моря исправлений и доделок .У Александра лучшей уровень профессионализма! Великолепная работа! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Всё чётко, ясно, с пониманием

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад