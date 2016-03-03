Доработка сайта WordPress

1) проблему нужно решить http://footbaleague.ru/foto/

нажмите на видео и оно переходит на http://mfseries(.)md/video/ а должно оставатся на http://footbaleague(.)ru/video и видео заливатся на сайте основном

2) http://joxi.ru/J2b6Z0F4vR7D26 есть таблица турнира нужно сделать так чтобы в будушем можно было сделать в 3 круга т.е. получяется сейчас таблица отображает результаты на 1 круг а нужно будет сделать чтобы 3 жду от вас вариантов

от вас сроки и бюджет