Создать страницу с заказами в woocommerce

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Закрыт6 заявок188 просмотров

Сайт на wordpress. Стоит плагин конструктора T-Shirt eCommerce.

Требуется создать отдельную страницу с заказами woocommerce c отдельным доступом и уведомлением о заказе по емейл (для дополнительных пользователей). 

Подправить отображение информации на странице (что-то скрыть, что-то расположить более удобно)

WooCommerceWordPress
9 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров